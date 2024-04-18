Ларионов: мы хотим, чтобы люди горели результатом, игрой, а не горели деньгами

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что хочет видеть в команде людей, которые переживают за результат, а не гонятся за большими деньгами.

«Всегда горит внутри огонь, который сложно погасить. Если гаснет, то надо заканчивать с этой профессией, с обещаниями с надеждами. Здесь очень важно, чтобы внутри у каждого игрока была мечта. Об этом было сказано в течение года, будет сказано в начале следующего сезона. Мы хотим, чтобы люди горели результатом, игрой, а не горели деньгами, которые кто-то где-то пообещал, хочет дать, новый горизонт открывает перед ними. Важно, чтобы коллектив был здоровым, сплочённым, правильным, дисциплинированным. Этих вещей нам не хватило в этом сезоне.

Информацию о людях, которые ушли, комментировать не будем, у них карьера. Они уже не наши. Хочется, чтобы те, кто был в этом сезоне, использовали этот опыт как мотивацию», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.