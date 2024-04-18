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Генменеджер «Торпедо»: Линч — это частный случай и идеальный пример для КХЛ

Генменеджер «Торпедо»: Линч — это частный случай и идеальный пример для КХЛ
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров высоко оценил мастерство и ценность для команды американского нападающего Бобби Линча.

«Как соотносится переход Линча с моими словами про легионеров? Линч – это частный случай. Большую роль в его переходе сыграло два фактора. Игорь Николаевич лично его знает. Это определённая ответственность. Как правило, это лучше, когда тренер знаком с игроком и понимает, чего от него ожидать.

Второй момент – Линч был найден за приемлемые деньги для клуба. Мы как раз активно работали над тем, как укрепить нижние звенья. Фактически Линч в соотношении цена-качество – это идеальный пример для лиги. К сожалению, такие ребята стоят в два раза дороже, если они русские.

Другой вопрос, что, конечно, нам бы хотелось иметь иностранцев, закрывающих ведущие роли. Но тут были наши внутренние зарплатные ограничения. Нам нравились два иностранца, но вы же знаете, сколько стоят Гернат и Ливо. Потенциально мы могли найти деньги, но я не уверен, что раздевалка была бы готова к такому перекосу в сторону одного игрока», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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