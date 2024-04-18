Ларионов: губернатор просит сыграть матч «Торпедо» с «Детройтом» в Нижнем Новгороде

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов выразил благодарность болельщикам нижегородского клуба и заявил, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин просит сыграть матч «Торпедо» против «Детройта» на новой арене клуба.

«Отдельное спасибо нашим болельщикам. Поддержка колоссальная, где бы ты ни был: в Москве, в Норильске. Огромное количество мальчишек спрашивает про «Торпедо». В Дубае тоже знают, что такое «Торпедо», просят, чтобы приехали. Губернатор просит сыграть матч «Торпедо» с «Детройтом». «Детройту» будет 100 лет, «Торпедо» через два года – 80. Это было бы здорово сыграть на новой арене эту игру, это в наших силах», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.