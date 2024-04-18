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Ларионов: один сезон не даёт права поднимать себя на небеса, мы должны ходить по земле

Ларионов: один сезон не даёт права поднимать себя на небеса, мы должны ходить по земле
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что нижегородская команда должна продолжать прогрессировать и не останавливаться на достигнутом.

«Мы здесь все вместе, чтобы сделать команду лучше, пройти совместный этап роста: становление, характер. Один сезон не даёт права поднимать себя на небеса, мы должны ходить по земле. Это главное. Хорошие команды и игроки делают это в течение нескольких лет, чтобы получить кредит доверия, что ты можешь проходить все эти этапы. Из тех спадов, поражений, неудач мы должны выявлять маленькие элементы, которые нам помогут. А те, которые не помогут, мы должны от них избавляться», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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