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«Деньги будут». В «Торпедо» рассказали, можно ли увеличить бюджет для подписания топов

«Деньги будут». В «Торпедо» рассказали, можно ли увеличить бюджет для подписания топов
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что в случае подходящей кандидатуры сильного игрока клуб готов рассмотреть увеличение бюджета.

«Можно ли увеличить бюджет для подписания топовых игроков? Тут дело такое, что если нам кто-то нужен и он будет подходить в нашу концепцию игру, то мы рассмотрим. Это вопрос открытый. И тут всё зависит от нужности игрока в команде. Вот и всё. А деньги будут», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, по итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции лиги. В первом раунде Кубка Гагарина нижегородский клуб уступил СКА в серии из пяти матчей.

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