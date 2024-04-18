«Деньги будут». В «Торпедо» рассказали, можно ли увеличить бюджет для подписания топов

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что в случае подходящей кандидатуры сильного игрока клуб готов рассмотреть увеличение бюджета.

«Можно ли увеличить бюджет для подписания топовых игроков? Тут дело такое, что если нам кто-то нужен и он будет подходить в нашу концепцию игру, то мы рассмотрим. Это вопрос открытый. И тут всё зависит от нужности игрока в команде. Вот и всё. А деньги будут», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, по итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» заняло седьмое место в таблице Западной конференции лиги. В первом раунде Кубка Гагарина нижегородский клуб уступил СКА в серии из пяти матчей.