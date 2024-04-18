Игорь Ларионов объяснил, почему не может гарантировать чемпионство «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что не может гарантировать чемпионство нижегородской команде.

«Строится новый дворец, ожидания колоссальные. Гарантировать чемпионство? Знаете, есть стиральная машина, нажимаешь кнопку, она гарантированно стирает бельё. Гарантировать чемпионство нереально. Когда мы с Макаровым пришли в «Сан-Хосе» в 1993 году на новую арену, они хотели стать чемпионами. Сегодня 2024 год, а команда так и не стала чемпионом. У «Монреаля» тоже новый дворец — и не получается. «Эдмонтон» с Макдэвидом и Драйзайтлем то же самое. Не всё так просто. Тем не менее с этими ребятами, которые у нас есть, с тем поколением, которое прошло «Чайку», мы не хотим потерять выигрышные традиции», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.