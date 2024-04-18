Главный тренер «Рейнджерс» рассказал, что его больше всего впечатлило в Панарине

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил выдающийся сезон российского нападающего Артемия Панарина.

«Знаю, что для него это своего рода эталонный год, но его статистика за последние семь или восемь лет невероятна. Он, наверное, входит в восьмёрку лучших игроков, которые могут показывать такие же результаты, как он. Причём делать это на стабильном уровне. Это не просто случайность, это действительно хороший результат.

Что меня больше всего впечатлило в нём, так это его уровень владения шайбой и способность за неё бороться. Вы говорите об атаке, но надо ещё суметь генерировать атаку. Вы должны найти способы создавать голевые моменты. Он использует своё тело и жёстко держит клюшку, делая это лучше всех», — заявил Лавиолетт Lohud.