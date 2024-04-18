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Лучшие моменты первого матча финала КХЛ — 2024 «Металлург» — «Локомотив»

Лучшие моменты первого матча финала КХЛ — 2024 «Металлург» — «Локомотив»
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В Магнитогорске закончился первый матч в финальной серии Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Металлург» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Магнитки».

В составе хозяев игры заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис и Александр Петунин. У железнодорожников единственный гол забил Максим Берёзкин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами первого матча финала КХЛ — 2024 между «Металлургом» и «Локомотивом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

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