Разин рассказал, как ему пришла идея заявить Егора Яковлева тренером на матч финала КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала КХЛ — 2024 рассказал об идее заявить травмированного капитана «Магнитки» Егора Яковлева помощником тренера на матч финала КХЛ.

— На лавке сегодня был Егор Яковлев. Как пришла эта идея?

— Игорь Николаевич Ларионов же… Я, если честно, не знал, что так можно ставить, но он в прошлом году ставил. Я уже в этом году хотел ветеранам показать, говорил им: «Ребята, ваш взгляд на хоккей, когда вы играете, отличается от нашего взгляда с лавочки. Я бы хотел вам показать, как это всё выглядит». Просто по времени не удалось это сделать, а сейчас идея сама пришла. Я говорил Егору, чтобы он постоянно был в раздевалке, постоянно находил какие-то слова. Мысль сама собой пришла, почему бы не постоять на лавочке?

— Есть ли шанс, что Егор вернётся в состав на второй матч?

— Я бы не хотел это обсуждать. Идёт финал, лучше это спросить у Егора, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.