Александр Медведев заявил о переносе совета директоров СКА

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил о переносе заседания клуба по итогам сезона-2023/2024 из-за игры ХК «СКА-1946» в финальной серии плей-офф МХЛ с «Локо».

«Хоккейный сезон в Петербурге продолжается – самые ответственные, напряжённые и интересные матчи впереди. Сейчас мы всем клубом, всем городом болеем за нашу молодёжную команду «СКА-1946». Парни уже начали финальную серию против «Локо», а на выходных сыграют и домашние игры раунда за Кубок Харламова в «Ледовом дворце».

В связи с этим было принято решение перенести совет директоров клуба на 28 апреля — в этот день можно будет подробно обсудить итоги сезона для всей клубной системы. Однако хоккейный праздник для болельщиков 20 апреля пройдёт, как запланировано – вся команда с нетерпением ждёт встречи в Ледовом!», — цитирует Медведева пресс-служба СКА.

СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА.