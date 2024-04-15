«Откуда столько негатива к СКА? Ощущение, что мы чокнутые». Ветераны армейцев — о сезоне

Сезон для главной команды СКА завершён ещё на этапе второго раунда плей-офф КХЛ, и теперь настало время подводить его итоги. Это вызвались сделать ветераны СКА – Сергей Черкас, Василий Каменев, Александр Юдин и Борис Боков. На пресс-конференции, организованной в «Хоккейном городе», они дали оценку выступлению команды и работе тренерского штаба, поделились мнением о развитии молодых игроков, в том числе тех, кто в этом году не пробился в состав и был отправлен в аренду. Конечно, затронули и тему судейства, а также задавались вопросом, почему в медиа-пространстве вокруг СКА так много негатива.

«Если поддерживаешь СКА, то ты какой-то не такой, не как все. Это неправильно»

Черкас: Сезон был сложный, неоднозначный, но всё равно даём ему позитивную оценку. Было много изменений в составе, много молодых, много притирок, когда команда пыталась балансировать игру, и это чередовалось с поражениями. Но тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом нашли в себе силы и умение выйти команду на хороший уровень. Заняли второе место в регулярке, прошли первый раунд плей-офф, во втором раунде проиграла «Автомобилисту», который сейчас играет за выход в финал.

Команда на правильном пути. Когда играли звёзды, все говорили, что СКА доминирует из-за них. Сейчас в СКА нет звёзд мирового уровня, команда ровная, молодая, много интересных игроков. Конечно, всевозможные моменты в комплектовании руководство внесёт.

В плей-офф и по сезону мы столкнулись со многими моментами, которые нас не радовали. Понимаю, что медиа-пространство разделилось. Если хочешь быть хорошим, то нельзя поддерживать СКА. Если поддерживаешь, то ты какой-то не такой, не как все. На мой взгляд, это неправильно. Но ветераны СКА будут поддерживать команду и когда она играет хорошо, и когда плохо. Мы и критикуем, но критика должна быть конструктивной, а не просто лить грязь на то, что всё не так. Это не способствует улучшению игры и развитию клуба.

Нельзя не пройтись по судейству. Сейчас вы, наверное, думаете, что ветераны с судьями надоели. Но дело ведь не в СКА! В «Судейской» обсуждали голы ногами, там СКА не при чём, это «Локомотив» — «Авангард», «Спартак» — «Металлург». А за два эпизода с Грицюком Анисимов не дает конкретную правовую оценку, говорит – судья его удалил, потому что в прошлой игре был такой же момент. Да, это неправильно, но так получилось. Разве это профессионально? Это единичные эпизоды, но их очень много, а самое главное, они в итоге они сказывались на результате. В ключевой игре после удаления Грицюка последовало ещё одно, и Да Коста забивает гол. Не было бы удаления Грицюка, не было и следующего удаления. Можно сказать, это отговорки, но это констатация факта.

Нужно усиливать некоторые позиции, игру в обороне. Как бывший вратарь действия Серебрякова могу оценить не на пятёрку, и у него были ошибки. Но это отличный вратарь, если бы он был в команде с начала сезона, то играл бы сильнее. Изменения в составе не могли не сказаться на игре. Но в целом команда в целом показывала яркую игру, заполняемость трибун – тому подтверждение. Можно хаять команду в прессе, но когда 22 тыс. болельщиков приходят на матчи, значит, этот хоккей им нравится?

Каменев: СКА собрал новый коллектив, не очень удачно начали сезон. Команде надо было притереться. Но команда играет в современный атакующий хоккей. Но зрители забивали битком «Ледовый», потом «СКА Арену». Зрителей не обманешь! Просто так ходить на хоккей, если клуб не интересный, никто не будет. Это положительный момент, и мы с оптимизмом смотрим в будущее.

СКА-1946 вышел в финал, мы все будем болеть за них. Хотелось бы не допускать ошибок, неправильных, предвзятых оценок команды в финальной серии. Судейство даже трогать не буду, надеюсь, оно будет объективным. Команде сейчас нужна поддержка, в том числе и ветеранов, и журналистов. Не хаять, а разбираться объективно, у нас спрашивать, как мы оцениваем. Руководство клуба обращало внимание на комментарии в трансляции. Так журналисты себя не должны вести. Надо вести себя поскромнее.

ЦСКА провалил сезон, «Ак Барс», но мы не видим в прессе нападок на игроков или руководство. А почему СКА подвергается необъективным нападкам? Никто не просит восхвалять, но надо быть объективным.

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«СКА и Питер конкурируют с Москвой. Может, от этого у нас такие напасти?»

Юдин: Когда мы играли, у нас был небольшой автобус, мы сами таскали форму. А сейчас – три шикарных дворца, сколько автобусов, какая у нас молодёжка, сколько мы вырастили молодёжи. И сейчас везде в КХЛ ребята, кто прошёл школу СКА. Здесь хорошие дворцы, тренерский штаб, быстрое восстановление, растёт вратарская школа, и белорусскую сборную здесь готовим.

В этом сезоне молодёжка играет в финале, значит, всё делается, чтобы здесь росли хорошие игроки. Потом они заиграют, а благодаря Роману Борисовичу есть сборная России. Нам всё закрыли вроде, сборной России нет. Вся Европа и Америка мечтает, чтобы у нас не было вообще международного хоккея. Но сборная играет, играет гимн. Ребята сейчас поиграют за сборную, станут ещё сильнее во благо СКА, услышат гимн. Это всё идёт в копилочку СКА.

Заполнить арену на 22 тыс. – очень тяжело, но всё заполнилось. Люди приходят на хоккей, СКА забивает много шайб, не как «Локомотив» или «Лада», в закрытый хоккей, а рискует, чтобы зрители видели яркий результативный хоккей. При хорошей тактике в атаке молодёжь растёт.

Что касается судейства, то хорошего судью не видно, а сейчас столько явных ошибок, которые влияют на результат. Главное, чтобы не влияло на результат, а то и лайнсмены могут влиять – сбивают атаку или подсказывают главным. У нас и военная комната есть, и ещё 20 человек сверху сидит, которые через три дня могут всё поменять. И два главных судьи не справляются, когда мы играли, был только один судья, и он всё успевал.

Движение ветеранов решило смотреть и наблюдать за судьями. Чтобы они знали, что мы не пропустим ничего в финале молодёжки, а скажем, не только в защиту СКА, а в защиту популяризации хоккея, чтобы был честный финал.

СКА и Питер конкурируют с Москвой, может, от этого у нас такие напасти? Но мы сделаем всё, чтобы питерские хоккеисты побеждали и выиграли всё больше и больше кубков.

Боков: Читаешь статьи в интернете, всё время идёт негатив. Не только про СКА, но про СКА очень много. Никогда не пишут ничего хорошего. Читаешь про Солодухина – везде негатив. А почему не написать, что человек играл в Суперсерии-1972, в клубных сериях с канадцами? Это почему-то забывают. Прошу журналистов, не выискивайте негатив, освещайте больше позитивные стороны! А ветераны СКА всегда будут поддерживать команду и город, переживать за результаты.

Черкас: Мы прошли огромный путь, мне повезло, что я в 1978-м попал в СКА и доиграл до 1991 года. Потом до 2010 года работал тренером. Я видел, как всё было, как всё становилось. Говорили, в то время не было денег. Денег было достаточно, но не было результата, не было того, что есть сейчас. То, что делает нынешнее руководство, дорогого стоит. То, что сделано – это фантастика. Если бы у нас были условия хотя бы на 30 процентов от этого, мы бы ещё лучше играли.

«Руководство СКА сделало правильно. Если бы затянуло с перестройкой, было бы сложнее»

— Состав СКА сильно поменялся, но такая проблема у команды не первый год. Стоит ли делать на этом акцент?

Каменев: Ротенберг подписал многолетний контракт. Это правильно, потому что команда создаётся не за год. Перестроение началось с этого сезона. Весь сезон тренерский штаб выявлял слабые точки. Сейчас будут усиления тоже, но, наверное, не такие массовые. Есть понимание хоккея, который тренерский штаб хочет видеть, и будет к этому стремиться.

Можно взять пример ЦСКА, который выиграл два Кубка подряд, а в этом сезоне не показал ничего. Сейчас там идёт смена, новый тренер будет создавать команду заново. Думаю, ни за год, ни за два он ничего не создаст, потому что надо менять игроков, стиль игры. Видно, что команда упёрлась в тупик. Хоккей должен всегда двигаться, встал на месте – сделал два шага назад.

В этом году мы увидели, что СКА в течение сезона выправился. Ротенберг – тренер-максималист, задачи выиграть Кубок Континента и Кубок Гагарина никогда не снимались. Но не повезло, не хватило силёнок в матче с «Северсталью», и мы заняли в итоге второе место в регулярке. «Динамо» приложило все силы, они давно ничего не выигрывали. Но СКА проявил характер, был в шаге от Континентального кубка. Это вселяет оптимизм.

Черкас: В СКА сложно работать, потому что тут всегда максимальные задачи. И любое отступление от максимальных задач считают провалом. Но если бы СКА затянул с перестройкой, было бы ещё сложнее. Посмотрите на «Локомотив», 15 лет прошло с трагедии, и сейчас Никитин только на третий свой год построил команду. Сколько сил было вложено, чтобы всё вернуть! Так что руководство СКА сейчас сделало правильно. Будут точечные усиления, команда будет сильнее.

«Молодёжи давали много времени. Я бы дал меньше»

— Не кажется ли вам проблемой, что молодые игроки получают не так много игрового времени, их отдают в аренду?

Юдин: Нам нужны максимальные победы. Много молодёжи подпускали к основе, так что пусть ещё радуются. В наше время подпускали одного-двух, а здесь – намного больше. У них был шанс в начале сезона зацепиться. Очень много времени давали молодым, я бы дал меньше.

Черкас: Здорово, что есть возможность отдать игрока в аренду. Он принадлежит СКА и получает опыт в КХЛ.

— Одной из причин неудачи в плей-офф называют переезд на новую арену. Главный тренер сказал, что СКА дали команду переехать. Хотелось бы знать, кто дал команду?

Черкас: Думаю, люди дали эту команду. Ведь в два раза больше людей может прийти на эту арену. Но нельзя не согласиться, что переезд — это непросто. Мы сами переезжали из «Юбилейного» в СКК – другой воздух, другая атмосфера, другая обстановка. Это один из факторов, чего не хватило в плей-офф.

— В системе СКА собралось много талантливых вратарей. Что можете посоветовать руководству клуба, отдавать молодых вратарей в аренду на следующий сезон?

Черкас: Вся молодёжь играла за СКА. Доверить вратарю 2005 года место в воротах дорогого стоит, значит, тренерский штаб не боится этого делать. Что касается передачи их в аренду, думаю, Серебрякову нужна конкуренция. Кто-то должен дышать ему в спину и, если что, заменить. Без конкуренции вратарь играть не может.

«В СКА нужно быть лидером, лидера никто никуда в аренду не отдаст»

— Готовы ли Мичков, Бучельников, которые отлично проявили себя в аренде, в следующем сезоне играть в основе СКА и лидировать, как Гребёнкин сейчас в «Металлурге»?

Боков: Думаю, всё в их руках, главное, чтобы они старались и показывали результаты. Если они лидеры в других командах, это не значит, что они станут лидерами в СКА. Но если они себя проявят, почему нет? Дорога открыта, всё зависит от игроков.

Каменев: Мичков – талантливый игрок. Его отдали в аренду, чтобы он мог раскрыться, получить больше игрового времени. В «Сочи» много игрового времени, пожалуйста – раскрывайся. Но молодым можно проходить ещё год-два, а потом скажут, что он уже не молодой, а результата нет. Поэтому надо пользоваться случаем, когда тебя отдают в аренду, и возвращаться в свой клуб, чтобы занимать уже лидирующие позиции. Думаю, его привлекут на сборы в команду. Здесь надо быть уже лидером, лидера никто никуда не отдаст. А считаться всю жизнь перспективным, это история не очень. И напротив, сколько случаев, когда игрок считается середняком, а потом раскрывается. Вспомним Кучерова, который не проходил в команды, уехал, и сейчас звезда мирового масштаба. И в то же время было много перспективных, которые в итоге не заиграли.

Ребятам даётся шанс, руководство СКА всё время пристально наблюдает за молодёжью. Кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть за СКА.

Матвей Мичков в составе «Сочи» Фото: photo.khl.ru

— А с точки зрения личных симпатий ждёте их в составе?

Каменев: Мне вот Грицюк нравится. Долго притирался, но вспомним концовку чемпионата, он забивал решающие голы. Глотов тоже, трудяга, вроде и габаритами не богат, но настолько цепкий и по-хоккейному злой. Зыков, вроде ничего выдающегося, но и видение поля, и умение найти момент для броска. Специалисты такие моменты видят, это говорит о классе игрока. У меня есть симпатии к таким игрокам как у нападающего.

«Никишин – лучший защитник КХЛ. Жаль, что придётся отдать его в НХЛ»

— Были ли игроки в СКА, кто не впечатлил самоотдачей, трудоспособностью?

Каменев: Такой вопрос с подковыркой, не хочу об этом говорить. Играла вся команда, в разных матчах разные люди забивали решающие голы. Выделяется Никишин, я считаю, это лучший защитник КХЛ. У него большая перспектива в НХЛ. Жаль, что придётся его отдать, но у него ещё год контракта, это мотор команды, лидер.

У многих были травмы, кроме Никишина, в плей-офф не хватило того же Педана. Мы же остались практически без мощной обороны в лице Никишина и Педана. Когда выбывает два ведущих защитника, габаритных игрока, которые могут навести страх на противника, их нам немного не хватило.

Черкас: На Никишине строилось большинство. Очевидно, что -другие защитники не могли довести шайбу до ворот – делать то, что делал Никишин. Надо об этом говорить. Когда Харламов получил травму, Тихонов звено разбил! Когда болели Фетисов с Касатоновым, это уже другой ЦСКА был. И когда Третьяк закончил, ЦСКА тоже было сложнее играть. Так что Никишин и Педан были огромной потерей для команды.

Боков: Представьте, если из бригады большинства «Динамо» убрать двух игроков. Гусев один матч не играл, и сразу им не хватало, не могли забить, всё распадалось. В ударном звене каждый игрок на вес золота, если кто-то выпадает, схема уже не работает.

Юдин: При Никишине и Педане мы не пропускали шайбы. В плей-офф мы бы при них не пропускали шайбы, и был бы другой результат.

Александр Никишин Фото: photo.khl.ru

«Почему такой негатив к СКА? Ощущение, что мы, ветераны, чокнутые!»

Черкас: А можно вопрос журналистам, почему такое негативное отношение к СКА? Ни одного позитивного слова! Такое ощущение, что мы, ветераны, какие-то чокнутые! Что не устраивает медиа-пространство России в СКА? Почему другие команды так не обсуждают?

— Всегда так было, есть зависть, неприязнь к богатым. Второе — все СМИ в основном в Москве, там многие болеют за московские клубы. И к «Зениту» такое же отношение.

Каменев: У «Ак Барса» и ЦСКА бюджет не меньше. У «Локомотива» тоже немаленький бюджет. Пришёл Никитин, все говорят – автобус выстроил. Сколько терпения надо было, а сейчас они в финале. Думаю, «Локомотив» выиграет, главное, чтобы у них в паузу не спал настрой.

Мы все питерцы, давайте болеть за наш клуб. Не без критики, но объективной. Всё-таки надо стараться поддерживать. Про ЦСКА и «Ак Барс», которые провалили сезон, ни слова не написали, ни крика, ни гама. А у нас бы уже такого напридумывали!

Черкас: Когда мы подняли вопрос судейства, я говорил, что это общая проблема, а мне утверждали, что дело в СКА. Да при чём тут СКА? СКА просто послужил толчком. Проблема судейства в принципе есть. К лиге у меня есть пожелания. Хотя бы коробки давайте приведем к единому стандарту. Какие-то элементарные вещи пусть лига сделает профессиональные.

Ну и по судейству. Мы привели кучу примеров в защиту других команд. У «Локомотива» чистый гол Каюмова с лёта отменили из-за какой-то атаки вратаря, они в итоге проиграли. Или Серебряков чисто выбил шайбу, но игрок наезжает на клюшку – две минуты. Судейство говорит, что они сделали такие правила. А зачем вы так сделали? Если вратарь сбивает игрока, вопросов нет. А если игрок сам наезжает на клюшку, как же так? Было шикарное правило, если игрок в статическом положение, и ему в конёк попадает шайба, это гол. Если есть движение, то гола нет. Сейчас до анекдота дошло. «Он же не замахнулся, как в футболе!». Пусть выйдет и попробует замахнуться на коньках, как в футболе. Возьмите за основу правила ИИХФ или НХЛ, добавьте что-то. Зачем чудить-то?

«Судейскую» надо в «Камеди Клаб»

— Судьи же тоже люди, могут ошибаться.

Черкас: Согласен, судьи имеют право на ошибку. Специально стал смотреть «Судейскую», их надо в «Камеди Клаб»! Вайсфельд говорит Анисимову: «Он же ногой забивал, развернул, как в футболе, щёчкой». А Анисимов отвечает: «Он же ногой не замахнулся». А как можно на коньках замахнуться?

Вайсфельд задаёт вопрос по Грицюку. Анисимов отвечает: «Здесь судья подумал, что он так же выезжал, как в первой игре, и дал такое же удаление». Разве это объяснение главного арбитра? Есть правила, надо по ним работать. Если судья ошибся, хорошо, есть же разбор ошибок. Зачем допускать те же ошибки во второй игре подряд? Это влияет на результат матча. Ну вроде удалили, потом забили гол, вроде никто не при чём. Но мы-то знаем, что при чём, когда обороняются вчетвером, нагружаются одни и те же люди, которые играют в меньшинстве.

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Каменев: Все помнят письмо ветеранов СКА и сколько хейтили. Но кто не играл в хоккей, тем может быть не понять. Помните смысл момента? Игрок проезжает, у него нога остаётся, Сергеев спотыкается и падает. И начинают разбирать – да это у него клюшка попала, он об неё зацепился. Это можно рассказывать кому угодно, но не тем, кто играл в хоккей. Видно, что Гераськин специально оставил ногу, чтобы зацепить. Сергеев спотыкается, забивается гол. Если они так объясняют, о чем можно разговаривать с судьёй по этому поводу.

Боков: эти судейские ошибки повлияли на результат. Ошибка – гол, ошибка – гол. Это поражение в игре, очень большая цена ошибки. Из этих ошибок складываются победы и поражения. Смысл в том, чтобы в судействе были единые правила.