Александр Овечкин поделился ожиданиями от старта Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о настрое перед стартом Кубка Стэнли — 2024. Напомним, столичный клуб в первом раунде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Настрой на плей-офф отличный, мы весь год боролись, чтобы играть там. Это весёлое время. Наша команда переживала взлёты и падения, были обмены. Мы смогли преодолеть это и выйти в плей-офф, это самое главное. Это ещё один шаг для нас. «Вашингтон» будет идти от игры к игре. Посмотрим, что из этого сложится.

Строум сделал большой шаг вперёд в этом сезоне, он был ключевым игроком нашей команды. Он создаёт моменты, забивает, делает отличную работу. «Химия», которая есть у нас в раздевалке прямо сейчас, невероятна. Каждый знает, что он должен делать. Мы наслаждаемся этим временем.

Ребята, которые пришли из «Херши», уже имеют чемпионский опыт [в АХЛ]. Они понимают, что происходит сейчас. Не думаю, что нужно говорить им как играть. Это будет отличное время для нас и болельщиков. Мы все понимаем, как нам нужно сыграть. Знаем, какими будут «Рейнджерс». Просто будем идти от игры к игре.

«Мэдисон Сквер Гарден» — отличное место для хоккея. Там будет весело и громко. Мы все скучали по такой атмосфере, по напряжению. Весёлое время», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

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