«На этом всё закончится». The Hockey News — о выходе «Вашингтона» в плей-офф

Журналист Кен Кэмпбелл в статье на сайте The Hockey News заявил, что у «Вашингтон Кэпиталз» нет шансов пройти «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли — 2024.

«На этом (выходе «Вашингтона» в плей-офф. — Прим. «Чемпионата») всё закончится. Проклятия президентского трофея в первом раунде не будет. Почему? Потому что «Рейнджерс» лучше во всех аспектах игры, чем «Кэпиталз», которые потратили много силы просто на выход в плей-офф. У них не останется ничего для более быстрых, лучших и более талантливых в атаке «Рейнджерс», — написано в статье.

Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» состоится вечером 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. Встреча пройдёт на домашней площадке «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.