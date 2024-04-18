Биссоннет поставил Кучерова и Маккинона на первое место в борьбе за «Харт Трофи»

Канадский бывший нападающий Пол Биссоннет высказался о главных претендентах на «Харт Трофи» в НХЛ — приза самому ценному игроку регулярки.

«Мой окончательный рейтинг MVP

1. Маккиннон и Кучеров

2. Остон Мэттьюс

3. Коннор Макдэвид

4. Артемий Панарин

5. Сидни Кросби

Я вполне обоснованно считаю, что Кучеров и Маккиннон оба этого заслуживают. Цифры Кучерова в атаке говорят сами за себя. Однако в игре есть гораздо большее, чем просто очки. У Маккиннона больше ответственности в обороне, и в его игре есть элементы, которых нет у Кучерова. Пусть специалисты разбираются. Непростое решение», — написал Биссоннет на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Никита Кучеров принял участие в 49,48% голов «Лайтнинг» в текущем сезоне НХЛ. Россиянину не хватило полутора очков, чтобы добраться до отметки в 50%.