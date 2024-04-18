Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Биссоннет поставил Кучерова и Маккинона на первое место в борьбе за «Харт Трофи»

Биссоннет поставил Кучерова и Маккинона на первое место в борьбе за «Харт Трофи»
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский бывший нападающий Пол Биссоннет высказался о главных претендентах на «Харт Трофи» в НХЛ — приза самому ценному игроку регулярки.

«Мой окончательный рейтинг MVP

1. Маккиннон и Кучеров
2. Остон Мэттьюс
3. Коннор Макдэвид
4. Артемий Панарин
5. Сидни Кросби

Я вполне обоснованно считаю, что Кучеров и Маккиннон оба этого заслуживают. Цифры Кучерова в атаке говорят сами за себя. Однако в игре есть гораздо большее, чем просто очки. У Маккиннона больше ответственности в обороне, и в его игре есть элементы, которых нет у Кучерова. Пусть специалисты разбираются. Непростое решение», — написал Биссоннет на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Никита Кучеров принял участие в 49,48% голов «Лайтнинг» в текущем сезоне НХЛ. Россиянину не хватило полутора очков, чтобы добраться до отметки в 50%.

Материалы по теме
Никита Кучеров принял участие в 49,48% голов «Тампа-Бэй» в этом сезоне НХЛ
Материалы по теме
«Клевета на Куча — это безумие». Кто станет MVP сезона НХЛ — Кучеров, Макдэвид, Маккиннон?
«Клевета на Куча — это безумие». Кто станет MVP сезона НХЛ — Кучеров, Макдэвид, Маккиннон?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android