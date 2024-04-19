«Это какой-то детский лепет». Экс-директор «Трактора» — о словах Заварухина про Шалунова

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал эмоциональную речь главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина в адрес форварда «Локомотива» Максима Шалунова после второго матча этих команд в полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

«Мне не понравилось, когда он начал запугивать Максима Шалунова. Это какой-то детский лепет. Заварухина этот поступок нисколько не красит. Владимир Плющев абсолютно правильно сказал, что главный тренер так не должен себя вести. Где было видано, что такие заявления делали Билялетдинов, Белоусов или Крикунов? Как молодой специалист Заварухин должен равняться на мэтров. Солидности в нём ещё нет. Этот момент перечеркнул всё то положительное, что наработал Заварухин за этот год. Тренер такое говорить не должен», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Напомним, на 35-й минуте первого матча между «Локомотивом» и «Трактором» травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале. Канадский голкипер получил повреждение в столкновении с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Форвард ярославцев влетел во вратаря, после чего на льду появился врач. Фукале покинул площадку с помощью партнёров по команде.