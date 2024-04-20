Сегодня, 20 апреля, в Магнитогорске состоится второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» примет «Локомотив». Начало игры — в 14:00 мск.
«Чемпионат» предлагает угадать победителя второго матча финальной серии и пройти опрос: «Кто выиграет второй матч финала Кубка Гагарина – 2024?»
«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея.
Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.
В первом матче со счетом 2:1 победу одержали подопечные Андрея Разина.
В сегодняшней встрече «Металлург» вновь сыграет без своего капитана. Защитник Егор Яковлев получил травму в седьмом матче серии с «Автомобилистом». В предыдущей игре он был заявлен в качестве ассистента тренера и находился с командой на скамейке.
Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.