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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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Кто выиграет второй матч финала Кубка Гагарина — 2024?

Кто выиграет второй матч финала Кубка Гагарина — 2024?
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Сегодня, 20 апреля, в Магнитогорске состоится второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» примет «Локомотив». Начало игры — в 14:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает угадать победителя второго матча финальной серии и пройти опрос: «Кто выиграет второй матч финала Кубка Гагарина – 2024?»

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея.

Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

В первом матче со счетом 2:1 победу одержали подопечные Андрея Разина.

В сегодняшней встрече «Металлург» вновь сыграет без своего капитана. Защитник Егор Яковлев получил травму в седьмом матче серии с «Автомобилистом». В предыдущей игре он был заявлен в качестве ассистента тренера и находился с командой на скамейке.

Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

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