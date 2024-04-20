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Защитник «Вашингтона» иронично высказался о голевом пасе Овечкину в матче c «Филадельфией»

Защитник «Вашингтона» иронично высказался о голевом пасе Овечкину в матче c «Филадельфией»
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Макилрат рассказал о своих эмоциях по поводу результативной передачи на заброшенную шайбу российского нападающего Александра Овечкина в заключительном матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз», которая стала ключевой для выхода «столичных» в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон (Кутюрье) – 32:29     1:2 Оши (Дауд) – 57:00    

«Я сказал своей семье: «Держу пари, у вас этого не было на карточке для игры в бинго», — приводит слова Макилрата The Hockey News.

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» «Вашингтону» требовалась победа, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф. На 19-й минуте игры капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин открыл счёт, подставив черенок клюшки под бросок защитника Дилана Макилрата. К концовке матча соперники подошли со счётом 1:1. «Флайерз», которых в плей-офф могла вывести только победа в основное время, сняли вратаря, и Ти Джей Оши забросил победную для «столичных» шайбу в пустые ворота.

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