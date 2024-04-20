Бывший главный тренер «Ак Барса» поделился мнением о будущем Радулова и Шипачёва

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса», а также экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о будущем нападающих Александра Радулова и Вадима Шипачёва.

— Стоит ли «Ак Барсу» расставаться с Радуловым и Шипачёвым?

— Вы правильно сказали, сейчас ходит много слухов, а слухи — это неподтверждённая информация, их комментировать незачем совершенно.

А селекционная работа, которая проходит в «Ак Барсе», как и в любом другом клубе, — это прерогатива генерального менеджера и главного тренера. Насколько я знаю, главным тренером там уже назначен человек. Поэтому обсуждать что-либо и как-либо, давать какие-либо советы совершенно некорректно. Человек знает, что его ждёт на следующий сезон. У него не будет прохлаждения. Задачи будут стоять самые высокие. Поэтому то, как он будет формировать команду, — это его личное дело, его вкус. То, что он хочет видеть в конечном результате. Сумеет — не знаю. А давать какие-то советы, обсуждать слухи, кто куда уходит, кто остаётся, я не собираюсь, — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.