Winners: форвард Семён Кошелев продлил контракт с «Ак Барсом»

Хоккейное агентство Winners заявило, что 28-летний нападающий Семён Кошелев продлил контракт с «Ак Барсом». Новый срок соглашения объявят позже.

Напомним, Кошелев оказался в «Ак Барсе» в дедлайн КХЛ в конце декабря 2023 года в результате трёхстороннего обмена из «Металлурга» с участием «Авангарда». В составе казанцев он провёл 24 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков при показателе полезности «+12». В розыгрыше Кубка Гагарина Кошелев провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

Отметим, что «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.