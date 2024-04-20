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ЦСКА продлил контракт с вратарём Всеволодом Скотниковым

ЦСКА продлил контракт с вратарём Всеволодом Скотниковым
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ЦСКА продлил контракт с вратарём Всеволодом Скотниковым на два года, до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

22-летний хоккеист — выпускник хоккейной школы ЦСКА. В сезоне-2017/2018 он дебютировал за «Красную Армию», а в 2022 году дошёл вместе с командой до финала Кубка Харламова. С сезона-2019/2020 Всеволод провёл 87 матчей за «Звезду» в ВХЛ, а в минувшем чемпионате стал автором четвёртой по продолжительности «сухой серии» в истории лиги. Также на его счету девять матчей в составе главной команды ЦСКА, в которых он одержал четыре победы, дважды сыграв на ноль.

Напомним, ЦСКА завершил сезон-2023/2024 после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграл серию ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

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