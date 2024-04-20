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Терещенко рассказал, кого будет больше поддерживать в плей-офф — Овечкина или Панарина

Терещенко рассказал, кого будет больше поддерживать в плей-офф — Овечкина или Панарина
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал, кого будет больше поддерживать в плей-офф — «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным или «Нью-Йорк Рейнджерс» с Артемием Панариным.

— В противостоянии Овечкина и Панарина кого будете больше поддерживать?

(смеётся) Давайте так. Поддерживать, наверное, всё-таки Ови. Саша — мой друг, мы с ним и «Динамо» прошли. Конечно, хотелось бы, чтобы он побил рекорд Гретцки и чтобы «Вашингтон» добился успехов. От Саши многое зависит.

Ну и Артемию, конечно, хочется пожелать успехов. Это хоккей. Здесь поддерживаешь не только конкретного игрока — есть в целом команда.

Если серьёзно, тяжело кого-то конкретно поддерживать. Все ребята стараются, и хочется, чтобы каждый выигрывал эту чашу. Но все не могут делать это, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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