Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: Кучерову до лампочки на рекорды, он просто наслаждается игрой

Фетисов: Кучерову до лампочки на рекорды, он просто наслаждается игрой
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Думаю, Никите до лампочки на рекорды, он просто наслаждается игрой и играет лучше всех. Самый сбалансированный, разносторонний и талантливый хоккеист на планете сегодня. Он просто кайфует. С радостью за ним наблюдаю сейчас. Хотелось бы пожелать ему удачи в плей-офф, уверен, что он потратил ещё не все силы и уверенно поведёт свою команду к Кубку Стэнли», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Никита Кучеров, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон, стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Таким образом, форвард выиграл «Арт Росс Трофи».

30-летний Кучеров стал четвёртым действующим игроком НХЛ, выигравший более одного «Арт Росс Трофи». Ранее данного показателя среди действующих игроков более двух раз достигали Коннор Макдэвид (5), Сидни Кросби (2) и Евгений Малкин (2).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Материалы по теме
Пять причин, почему Никита Кучеров должен выиграть «Харт Трофи»
Пять причин, почему Никита Кучеров должен выиграть «Харт Трофи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android