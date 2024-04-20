Фетисов: Кучерову до лампочки на рекорды, он просто наслаждается игрой

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Думаю, Никите до лампочки на рекорды, он просто наслаждается игрой и играет лучше всех. Самый сбалансированный, разносторонний и талантливый хоккеист на планете сегодня. Он просто кайфует. С радостью за ним наблюдаю сейчас. Хотелось бы пожелать ему удачи в плей-офф, уверен, что он потратил ещё не все силы и уверенно поведёт свою команду к Кубку Стэнли», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Никита Кучеров, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон, стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Таким образом, форвард выиграл «Арт Росс Трофи».

30-летний Кучеров стал четвёртым действующим игроком НХЛ, выигравший более одного «Арт Росс Трофи». Ранее данного показателя среди действующих игроков более двух раз достигали Коннор Макдэвид (5), Сидни Кросби (2) и Евгений Малкин (2).

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