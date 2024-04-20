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«Металлург» открыл счёт в игре Кубка Гагарина с «Локомотивом» на 21-й секунде 3-го периода

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Идёт третий период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й секунде третьего периода форвард «Магнитки» Денис Зернов с передач Дмитрия Силантьева и Робина Пресса открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в первой встрече «Магнитка» победила 2:1 и ведёт в серии со счётом 1-0.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.