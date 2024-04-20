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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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«Металлург» открыл счёт в игре Кубка Гагарина с «Локомотивом» на 21-й секунде 3-го периода

«Металлург» открыл счёт в игре Кубка Гагарина с «Локомотивом» на 21-й секунде 3-го периода
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В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Идёт третий период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Зернов (Силантьев, Пресс) – 40:21 (5x5)    

На 21-й секунде третьего периода форвард «Магнитки» Денис Зернов с передач Дмитрия Силантьева и Робина Пресса открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в первой встрече «Магнитка» победила 2:1 и ведёт в серии со счётом 1-0.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.

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