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Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Металлурга» во встрече с «Локомотивом»

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Идёт второй период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола защитника хозяев Алексея Маклюкова в первом периоде.

«На 14-й минуте матча, после взятия ворот, произведённого игроком «Металлурга» Алексеем Маклюковым, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет», — сказано в сообщении лиги.

ВИДЕО С РАЗЪЯСНЕНИЯМИ

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.