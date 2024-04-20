Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Металлурга» во встрече с «Локомотивом»

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Металлурга» во встрече с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Идёт второй период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Зернов (Силантьев, Пресс) – 40:21 (5x5)    

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола защитника хозяев Алексея Маклюкова в первом периоде.

«На 14-й минуте матча, после взятия ворот, произведённого игроком «Металлурга» Алексеем Маклюковым, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет», — сказано в сообщении лиги.

ВИДЕО С РАЗЪЯСНЕНИЯМИ

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Судьи отменили гол «Металлурга» в матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android