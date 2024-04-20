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«Металлург» одержал вторую победу над «Локомотивом» в финальной серии Кубка Гагарина

В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержала команда хозяев.

Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал нападающий Денис Зернов. Результативными передачами отметились Робин Пресс и Дмитрий Силантьев.

Отметим, что Зернов является лучшим снайпером текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Этот гол стал для него уже 11-м.

Примечательно, что ярославцы смогли сравнять счёт за 0,2 секунды до конца третьего периода, но шайба не была засчитана из-за паса рукой.

Таким образом, подопечные Андрея Разина укрепили преимущество в серии — 2-0.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.