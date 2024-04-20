«Локомотиву» отменили гол на последней секунде матча финала КХЛ — 2024

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В Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Локомотивом». Со счётом 1:0 победу одержала команда хозяев.

За 0,2 секунды до конца третьего периода нападающий гостей Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счёт. Однако после видеопросмотра было определено, что перед взятием ворот защитник Мартин Гернат совершил пас рукой, и судьи приняли решение не засчитывать гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, подопечные Андрея Разина укрепили преимущество в серии — 2-0.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.