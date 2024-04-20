Разин: концовка второго матча с «Локомотивом» — одна из самых нервных в моей карьере

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Действительно, одна из самых нервных концовок в моей тренерской карьере в плей-офф. Ребята в конце проявили характер, выстояли. Сыграли строго, не пропускали контратак, бились за свой пятак. 11 голов Зернова в этом плей-офф – это только его заслуга. Мастерство хоккеиста проявляется им самим, а не тренером. Мы мотивируем ребят на победу, а не кто её принесёт. Выигрывает команда», — сказал Разин в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, благодаря сегодняшней победе «Металлург» укрепил преимущество в серии — 2-0.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.