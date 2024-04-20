Разин — о своём спокойствии в финале Кубка Гагарина: в душе-то я весь киплю

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина высказался об отсутствии у себя эмоций на скамейке во время матча.

«Самое главное сейчас отдохнуть, перевести дух, восстановиться. Разберём игру, покажем видео, двигаемся дальше. В душе-то я весь киплю, как говорится» — сказал Разин в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, благодаря сегодняшней победе «Металлург» укрепил преимущество в серии — 2-0.

Третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.

Напомним, магнитогорская команда в пятый раз в своей истории играет в финале Кубка Гагарина.