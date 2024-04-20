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Никитин — журналистам о 0-2 в финале: наши парни начитались ваших ожиданий и поверили

Никитин — журналистам о 0-2 в финале: наши парни начитались ваших ожиданий и поверили
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (0:1) высказался о счёте серии.

— Ожидалось, что вы задавите молодую «Магнитку», но мы этого не наблюдаем.

— Наши парни начитались ваших ожиданий и, не обладая опытом, поверили в это. Это опыт, на своей шкуре парни проходят через это. Есть ещё нюансы нехоккейные, которые нужно иметь в виду, через это нужно уметь проходить, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сейчас ярославская команда уступает в серии со счётом 0-2.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.

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