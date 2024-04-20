«Сильнее будем». Никитин — о поражении во втором матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (0:1).
— Серия продолжается, сильнее будем.
— Что стало камнем преткновения сегодня?
— Всё в комплексе. Не смогли попасть, вратарь сыграл, оборона подчистила.
— Как оцените реакцию команды на гол «Металлурга»?
— Забили, но не засчитали, как оценивать эту реакцию? Мы играем против классной команды, которая играет в атаку хорошо. Те дырки, которые образовывались, они использовали, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу магнитогорцев.
Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.