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«Сильнее будем». Никитин — о поражении во втором матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (0:1).

— Серия продолжается, сильнее будем.

— Что стало камнем преткновения сегодня?

— Всё в комплексе. Не смогли попасть, вратарь сыграл, оборона подчистила.

— Как оцените реакцию команды на гол «Металлурга»?

— Забили, но не засчитали, как оценивать эту реакцию? Мы играем против классной команды, которая играет в атаку хорошо. Те дырки, которые образовывались, они использовали, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу магнитогорцев.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.