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«Почему мы должны ставить на зеро?» Никитин — об игровом времени Лихачёва

«Почему мы должны ставить на зеро?» Никитин — об игровом времени Лихачёва
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (0:1) высказался о времени на льду нападающего Ярослава Лихачёва.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Зернов (Силантьев, Пресс) – 40:21 (5x5)    

— Может, стоит сыграть с «Металлургом» в хоккей и почаще использовать, например, Лихачёва?

— Вы серьёзно верите, что Лихачёв решит исход серии? Это из общества прогнозистов Шалунова. Мы верим в ребят, которые решали серии с ЦСКА, Омском, Челябинском. Почему мы должны от них отвернуться и поставить на зеро? Ярослав попробовал, вошёл в серию, но он не тот человек, на которого мы делаем акцент. Мы делаем акцент на командную игру, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-0 в пользу магнитогорцев.

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