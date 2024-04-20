«Почему мы должны ставить на зеро?» Никитин — об игровом времени Лихачёва

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (0:1) высказался о времени на льду нападающего Ярослава Лихачёва.

— Может, стоит сыграть с «Металлургом» в хоккей и почаще использовать, например, Лихачёва?

— Вы серьёзно верите, что Лихачёв решит исход серии? Это из общества прогнозистов Шалунова. Мы верим в ребят, которые решали серии с ЦСКА, Омском, Челябинском. Почему мы должны от них отвернуться и поставить на зеро? Ярослав попробовал, вошёл в серию, но он не тот человек, на которого мы делаем акцент. Мы делаем акцент на командную игру, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-0 в пользу магнитогорцев.