Нападающий «Локомотива» Андронов: ничего страшного не произошло, надо выиграть четыре игры

Нападающий «Локомотива» Сергей Андронов прокомментировал поражение во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом» (0:1).

Не видел момент с голом, но удивлён, что там был просмотр. Насколько был закономерен гол? Мы к этому шли, в процентах не скажу, но закономерен. Нам не хватило реализации своих моментов, игра была равной. Не хватает всего в совокупности, хладнокровия, не хватает последнего паса, последнего броска

— Стало ли больше единоборств, которыми славится «Локомотив»?

— Мы пока не совсем играем в свою игру, много в чём надо добавлять, в тех же единоборствах. В Ярославле будем играть в свой хоккей.

— Стилистически «Металлург» — самый неудобный соперник, с которым вы играли в этом плей-офф?

— Они не просто так попали сюда, хорошая команда. Рассуждать на этом этапе не особо корректно по отношению к сопернику.

— Два года назад в составе ЦСКА проигрывали 1-3 в финале. Эта ситуация похожа на сегодняшнюю?

— Ничего страшного не произошло, наша задача понятна, нам надо выиграть четыре игры. Тяжело сравнивать ситуации, мы будем стараться выиграть две домашние игры.

— Насколько пришлось перестраиваться после потери Шалунова?

— Ему тяжело, любому игроку тяжело психологически, когда он не может помочь своей команде. Мы с ним, он с нами в команде, всё нормально, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.