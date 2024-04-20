Бывший главный арбитр КХЛ подробно разобрал момент с отменённым голом «Локомотива»

Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал решение судей отменить гол «Локомотива» за 0,2 секунды до конца третьего периода во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».

— Первый гол был ликвидирован, потому что судьи приняли решение о том, что это было вне игры, насколько я понимаю. А второй гол был отменён, потому что был пас рукой. И на повторе было видно, когда игрок ярославцев схватил шайбу, выбросил её, а потом эту шайбу подобрал его партнёр. Почему судьи не зафиксировали это сразу же в игре – это сложно сказать. Значит, «проспали» этот момент. Но то, что это нарушение правил, — тут никуда не денешься.

— Данила Юров, который в этом же эпизоде применил силовой приём против Герната, сыграл в рамках правил?

— Я не обращал внимания. Было столкновение, не было жёсткого фола. Но даже если и был фол, судьи должны были реагировать — или на фол, или на другой момент, когда был пас рукой. В любом случае должна была быть остановка игры. Но я не увидел фола в столкновении. Там был контакт игрока. Но дело не в этом. Дело в том, что после того, как был пас рукой, судьи не зафиксировали всего этого дела и дали возможность играть.

Наверное, руководители «Магнитки» заострили внимание на этом моменте, потому что, видимо, им посоветовали взять запрос именно на этот эпизод. Поэтому я думаю, что арбитры исправили свою ошибку. Хотя таких ошибок не должно быть в плей-офф, — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

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