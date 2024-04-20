Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший главный арбитр КХЛ подробно разобрал момент с отменённым голом «Локомотива»

Бывший главный арбитр КХЛ подробно разобрал момент с отменённым голом «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал решение судей отменить гол «Локомотива» за 0,2 секунды до конца третьего периода во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом».

— Первый гол был ликвидирован, потому что судьи приняли решение о том, что это было вне игры, насколько я понимаю. А второй гол был отменён, потому что был пас рукой. И на повторе было видно, когда игрок ярославцев схватил шайбу, выбросил её, а потом эту шайбу подобрал его партнёр. Почему судьи не зафиксировали это сразу же в игре – это сложно сказать. Значит, «проспали» этот момент. Но то, что это нарушение правил, — тут никуда не денешься.

— Данила Юров, который в этом же эпизоде применил силовой приём против Герната, сыграл в рамках правил?

— Я не обращал внимания. Было столкновение, не было жёсткого фола. Но даже если и был фол, судьи должны были реагировать — или на фол, или на другой момент, когда был пас рукой. В любом случае должна была быть остановка игры. Но я не увидел фола в столкновении. Там был контакт игрока. Но дело не в этом. Дело в том, что после того, как был пас рукой, судьи не зафиксировали всего этого дела и дали возможность играть.

Наверное, руководители «Магнитки» заострили внимание на этом моменте, потому что, видимо, им посоветовали взять запрос именно на этот эпизод. Поэтому я думаю, что арбитры исправили свою ошибку. Хотя таких ошибок не должно быть в плей-офф, — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Эксклюзив
Вайсфельд объяснил отмену гола «Локомотива» на последней секунде матча финала плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android