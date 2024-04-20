«Даже нечего обсуждать». Арбитр международной категории объяснил отмену гола «Локомотива»

Арбитр международной категории Александр Зайцев прокомментировал высказывания о том, что перед отменённым голом «Локомотива» в матче с «Металлургом» защитник Мартин Гернат прокидывал шайбу себе, а не делал пас рукой на партнёра, но после того, как против него был применён силовой приём, он уже не успел к шайбе.

«Да, это может быть не пас рукой, если он вроде как себе прокидывал, а шайбу кто-то другой, свой же, подобрал. Это может быть где-то в средней зоне, в своей. В своей-то можно пас рукой делать. В средней зоне – пожалуйста. В зоне атаки, тем более если гол забивается, это считается пасом рукой. Тут никаких вообще не может быть вопросов. Хотел он, не хотел, случайно попала, не случайно – это всё прерогатива судьи, который решает, что это пас рукой. Поэтому здесь тяжело что-то сказать про этот момент, здесь главный – судья на поле. Как он посчитает. Но при взятии ворот, как правило, 99%, что это считается пасом рукой. Даже нечего обсуждать тут», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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