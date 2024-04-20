Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даже нечего обсуждать». Арбитр международной категории объяснил отмену гола «Локомотива»

«Даже нечего обсуждать». Арбитр международной категории объяснил отмену гола «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Арбитр международной категории Александр Зайцев прокомментировал высказывания о том, что перед отменённым голом «Локомотива» в матче с «Металлургом» защитник Мартин Гернат прокидывал шайбу себе, а не делал пас рукой на партнёра, но после того, как против него был применён силовой приём, он уже не успел к шайбе.

«Да, это может быть не пас рукой, если он вроде как себе прокидывал, а шайбу кто-то другой, свой же, подобрал. Это может быть где-то в средней зоне, в своей. В своей-то можно пас рукой делать. В средней зоне – пожалуйста. В зоне атаки, тем более если гол забивается, это считается пасом рукой. Тут никаких вообще не может быть вопросов. Хотел он, не хотел, случайно попала, не случайно – это всё прерогатива судьи, который решает, что это пас рукой. Поэтому здесь тяжело что-то сказать про этот момент, здесь главный – судья на поле. Как он посчитает. Но при взятии ворот, как правило, 99%, что это считается пасом рукой. Даже нечего обсуждать тут», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
Бывший главный арбитр КХЛ подробно разобрал момент с отменённым голом «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android