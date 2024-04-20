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Трёхкратный чемпион мира оценил регулярный чемпионат в исполнении Александра Овечкина

Трёхкратный чемпион мира оценил регулярный чемпионат в исполнении Александра Овечкина
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина и бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал результаты Александра Овечкина в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

— Как оцените весь регулярный чемпионат в исполнении Овечкина?

— Да неплохо. 31+34 — это нормально. При условии, что начало сезона и для «Вашингтона» не удалось, и для Саши в целом. Давайте будем откровенны. Бекстрёма не было, новые партнёры, травмы. Тренерский состав нашёл, как поправить игру «Вашингтона» — и после этого-то Саша и начал забивать, отдавать. Получился достаточно неплохой сезон по очкам», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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