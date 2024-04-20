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Ротенберг прокомментировал возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ

Ротенберг прокомментировал возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ
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Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал изменение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с трёх до пяти.

— Как относитесь к возможному увеличению лимита легионеров?

— Нам без разницы. Мы выполняем директиву. Как лига скажет, так и будем работать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, 15 апреля руководство Федерации хоккея России утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов КХЛ. Текущий сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек. Инициативу к сокращению лимита проявили Федерация хоккея России и Минспорта РФ. По ходу сезона большинство клубов КХЛ проголосовало за возвращение лимита в пять легионеров. Руководство клубов лиги считает оптимальным такое количество иностранных хоккеистов.

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