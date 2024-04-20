Нападающий «Металлурга» Петунин рассказал о своей успешной игре на пятаке

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина прокомментировал свою игру на пятаке.

— Как удалось развить умение подставлять на пятаке, не обладая большими габаритами?

— Сложно сказать, я приезжаю, и шайба попадает в меня. Бывает, что забиваю, залетает.

— Как-то договаривались с Маклюковым, что он будет заряжать от синей, а вы — подправлять? Два или три таких момента было.

— Да многие команды так играют, что Ярославль, что мы: пас наверх защитнику, бросок от синей, всегда должен быть игрок, — сказал Петунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина на счету Петунина три заброшенные шайбы и семь передач.