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Нападающий «Металлурга» Петунин рассказал о своей успешной игре на пятаке

Нападающий «Металлурга» Петунин рассказал о своей успешной игре на пятаке
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Нападающий «Металлурга» Александр Петунин после победы над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина прокомментировал свою игру на пятаке.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 2-й матч
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Зернов (Силантьев, Пресс) – 40:21 (5x5)    

— Как удалось развить умение подставлять на пятаке, не обладая большими габаритами?

— Сложно сказать, я приезжаю, и шайба попадает в меня. Бывает, что забиваю, залетает.

— Как-то договаривались с Маклюковым, что он будет заряжать от синей, а вы — подправлять? Два или три таких момента было.

— Да многие команды так играют, что Ярославль, что мы: пас наверх защитнику, бросок от синей, всегда должен быть игрок, — сказал Петунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина на счету Петунина три заброшенные шайбы и семь передач.

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