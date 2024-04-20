Форвард «Торонто» Нюландер может пропустить первый матч серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»

Шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер может пропустить первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз». Об это сообщает сайт The Athletic.

«Ему тяжело. Надеюсь, что он не пропустит слишком много», — приводит издание слова защитника «Торонто» Тимоти Лильегрена.

В пятницу форвард пропустил тренировку в Бостоне и не присутствовал на утренней раскатке «Лифс» в субботу. Причины его отсутствия не называются. Нюландер принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата. Этот сезон стал для него уже третьим в карьере, когда ему удавалось сыграть во всех встречах регулярки.

Если шведский хоккеисты всё-таки пропустит матч, это будет всего лишь второй раз в его карьере в НХЛ (653 игры), когда он выбыл из-за травмы. Первый был в ноябре 2016 года, когда травма верхней части тела вынудила его пропустить матч с «Вашингтоном».