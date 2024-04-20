«Это будет дурдом!» Фридман — о голосовании на «Харт Трофи»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в статье на сайте Sportsnet высказался о предстоящем голосовании за обладателя «Харт Трофи» — награды, вручаемой самому ценному игроку регулярного чемпионата.

«В этом году по крайней мере пятеро могут и, пожалуй, заслуживают выиграть «Харт Трофи». Так что болельщики, агенты, СМИ, клубы будут в ярости. Сначала от того, что двух заслуживших того игроков не окажется даже среди финалистов. Потом — когда узнают победителя, и в третий раз, когда увидят полные результаты голосования. Это будет дурдом!

Последнюю неделю я много размышлял о круглых числах. Если бы Макдэвид и Кучеров не сделали по 100 передач, пошатнуло бы это их позиции в борьбе за «Харт»? А раз Мэттьюс забил не 70, а 69, значит, он не так ценен? Чем больше думал, тем больше понимал, что это совершенно безумная аргументация.

В бланке для голосования я вписал имена пятерых нападающих. Приведу их в алфавитном порядке: Никита Кучеров, Натан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид, Артемий Панарин. Среди прочих рассматривал также Александра Баркова, Сидни Кросби, Коннора Хеллебайка, Куинна Хьюза и Романа Йози. Это был самый тяжёлый выбор из всех наград. Готов к тому, что 31 из 32 клубов НХЛ ни в грош его не поставят», — написал Эллиотт.