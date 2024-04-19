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Кучеров — четвёртый действующий игрок НХЛ, выигравший более одного «Арт Росс Трофи»

Кучеров — четвёртый действующий игрок НХЛ, выигравший более одного «Арт Росс Трофи»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 144 (44+100) очка за регулярный сезон, стал лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Таким образом, форвард выиграл «Арт Росс Трофи».

30-летний Кучеров стал четвёртым действующим игроком НХЛ, выигравший более одного «Арт Росс Трофи». Ранее данного показателя среди действующих игроков более двух раз достигали Коннор Макдэвид (5), Сидни Кросби (2) и Евгений Малкин (2).

Ранее стало известно, что Кучеров возглавлял список лучших бомбардиров НХЛ 129 из 186 (69%) дней регулярного сезона. Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон лидировал в течение 32 дней. Маккиннон и Кучеров стали первой парой в XXI веке, набравшей по 140+ очков в одном сезоне лиги и седьмой в истории.

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