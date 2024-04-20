35-летний Семён Варламов впервые за три года сыграет в матче Кубка Стэнли

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов выйдет в старте в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».

«Патрик Руа подтверждает, что Семён Варламов выйдет в стартовом составе в первом матче против «Каролины». Отвечая на вопрос, планирует ли он использовать в серии как Варли, так и Илью Сорокина, он сказал, что это «хороший вопрос», но добавил, что «пока» он выбирает Варламова», — написал журналист Эндрю Гросс в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Для Варламова эта игра станет первой в плей-офф НХЛ за три года. Последний раз он участвовал в кубковом матче в сезоне-2020/2021 в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В текущем сезоне Варламов провёл 28 встреч, одержал 14 побед, три из которых — «сухие». Он имеет 91,8% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2.60.