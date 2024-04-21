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Илье Сорокину не хватило места на командной лавке во время матча с «Каролиной»

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. На стадионе произошёл забавный эпизод. Российскому голкиперу «Айлендерс» Илье Сорокину не хватило места на командной скамейке. В связи с этим голкипер наблюдал за матчем стоя.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, место в воротах «Айлендерс» в этом матче занял россиянин Семён Варламов.

Напомним, «Каролина» завершила регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции, записав в свой актив 111 очков. «Айлендерс» финишировал на седьмом месте, набрав 94 очка.

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