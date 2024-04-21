Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илье Сорокину не хватило места на командной лавке во время матча с «Каролиной»

Илье Сорокину не хватило места на командной лавке во время матча с «Каролиной»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит матч первого раунда плей-офф НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. На стадионе произошёл забавный эпизод. Российскому голкиперу «Айлендерс» Илье Сорокину не хватило места на командной скамейке. В связи с этим голкипер наблюдал за матчем стоя.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отметим, место в воротах «Айлендерс» в этом матче занял россиянин Семён Варламов.

Напомним, «Каролина» завершила регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции, записав в свой актив 111 очков. «Айлендерс» финишировал на седьмом месте, набрав 94 очка.

Материалы по теме
Лишь один верит в «Вашингтон» и Овечкина! Прогнозы «Чемпионата» на старт плей-офф НХЛ
Лишь один верит в «Вашингтон» и Овечкина! Прогнозы «Чемпионата» на старт плей-офф НХЛ
Календарь матчей плей-офф НХЛ

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android