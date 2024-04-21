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Кузнецов сравнялся с Ларионовым по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

Кузнецов сравнялся с Ларионовым по голам в плей-офф НХЛ среди россиян
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов сравнялся с Игорем Ларионовым по голам в плей-офф НХЛ среди российских игроков.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    

Кузнецов отличился в матче первого раунда с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). Таким образом, Кузнецов забил свой 30-й гол за карьеру в плей-офф НХЛ и теперь делит с Ларионовым 11-е место.

Следующей целью Кузнецова является Павел Буре, на счету которого 35 голов.

Напомним, в регулярном чемпионате нынешнего сезона Кузнецов принял участие в 63 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и 16 результативных передач.

Напомним, «Каролина» завершила регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции, записав в свой актив 111 очков. «Айлендерс» финишировал на седьмом месте, набрав 94 очка.

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