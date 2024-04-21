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Кузнецов сравнялся с Ларионовым по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов сравнялся с Игорем Ларионовым по голам в плей-офф НХЛ среди российских игроков.

Кузнецов отличился в матче первого раунда с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). Таким образом, Кузнецов забил свой 30-й гол за карьеру в плей-офф НХЛ и теперь делит с Ларионовым 11-е место.

Следующей целью Кузнецова является Павел Буре, на счету которого 35 голов.

Напомним, в регулярном чемпионате нынешнего сезона Кузнецов принял участие в 63 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и 16 результативных передач.

Напомним, «Каролина» завершила регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции, записав в свой актив 111 очков. «Айлендерс» финишировал на седьмом месте, набрав 94 очка.

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