Евгений Кузнецов признан первой звездой матча «Каролина» – «Айлендерс»

Сегодня, 21 апреля, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) завершилась со счётом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0).

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой стал российский форвард «Каролины» Евгений Кузнецов, отметившийся по ходу матча заброшенной шайбой и результативной передачей. Второй звездой стал датский вратарь Фредерик Андерсен, на счету которого 33 сейва в этой встрече. Третья звезда — американский защитник гостей Брэди Шей, у которого две голевые передачи.

Таким образом, все трое игроков были выбраны из состава «Каролины».

Благодаря победе в первой игре «Каролина» вышла вперёд в серии с «Айлендерс» (1:0). Следующая игра серии пройдёт также в Роли 23 апреля.

Кузнецов впервые вышел на тренировку в составе «Каролины»: