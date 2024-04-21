«Мы не показали свою лучшую игру». Бриндамор — о победе в первом матче серии с «Айлендерс»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор заявил, что игра «Харрикейнз» была далека от идеальной, несмотря на победу в первом матче серии с «Айлендерс» (3:1).

«Мы не показали свою лучшую игру, это точно. Я думаю, это был прекрасный пример команды, которая боролась за попадание в плей-офф в течение месяца, и команды, которая этого не делала. Это было похоже на «вау». Мы просто не могли найти свою игру. Лишь по ходу игры мы вроде как начали показывать хоккей уровня плей-офф».

«Очевидно, что игра нашего вратаря сделала разницу в игре. Сегодня вечером он сделал бесчисленное количество сейвов, которые удержали нас в игре», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в Роли в ночь на 23 апреля.