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«Мы не показали свою лучшую игру». Бриндамор — о победе в первом матче серии с «Айлендерс»

«Мы не показали свою лучшую игру». Бриндамор — о победе в первом матче серии с «Айлендерс»
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор заявил, что игра «Харрикейнз» была далека от идеальной, несмотря на победу в первом матче серии с «Айлендерс» (3:1).

«Мы не показали свою лучшую игру, это точно. Я думаю, это был прекрасный пример команды, которая боролась за попадание в плей-офф в течение месяца, и команды, которая этого не делала. Это было похоже на «вау». Мы просто не могли найти свою игру. Лишь по ходу игры мы вроде как начали показывать хоккей уровня плей-офф».

«Очевидно, что игра нашего вратаря сделала разницу в игре. Сегодня вечером он сделал бесчисленное количество сейвов, которые удержали нас в игре», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в Роли в ночь на 23 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    
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