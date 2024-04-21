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«Мы не дети, никому няньки не нужны». Кузнецов — о готовности «Каролины» к плей-офф НХЛ

«Мы не дети, никому няньки не нужны». Кузнецов — о готовности «Каролины» к плей-офф НХЛ
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Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов заявил, что команда готова играть в плей-офф и сумела добавить по ходу первого победного матча серии с «Айлендерс» (3:1). Россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей и был признан первой звездой матча.

«Говорить ничего не надо. У нас есть и молодёжь, и ветераны, которые знают, что такое играть в таких матчах. Иногда говорить ничего не нужно. Мы не дети, никому няньки не нужны. После того сейва Фредди Андерсена все стали играть лучше и довели дело до победы», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.

Россиянин едва не повторил клубный рекорд 33-летней давности. Набрав два очка сегодня, Кузнецов вышел на второе место по количеству очков в дебютном матче для игрока за клуб в плей-офф НХЛ в истории франшизы.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов (Нечас, Шей) – 01:35 (5x4)     1:1 Маклин (Ли, Романов) – 08:19 (5x5)     2:1 Ноэсен (Шей, Кузнецов) – 43:44 (5x5)     3:1 Нечас (Песке, Друри) – 58:28 (en)    
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