«Мы не дети, никому няньки не нужны». Кузнецов — о готовности «Каролины» к плей-офф НХЛ

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов заявил, что команда готова играть в плей-офф и сумела добавить по ходу первого победного матча серии с «Айлендерс» (3:1). Россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей и был признан первой звездой матча.

«Говорить ничего не надо. У нас есть и молодёжь, и ветераны, которые знают, что такое играть в таких матчах. Иногда говорить ничего не нужно. Мы не дети, никому няньки не нужны. После того сейва Фредди Андерсена все стали играть лучше и довели дело до победы», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.

Россиянин едва не повторил клубный рекорд 33-летней давности. Набрав два очка сегодня, Кузнецов вышел на второе место по количеству очков в дебютном матче для игрока за клуб в плей-офф НХЛ в истории франшизы.