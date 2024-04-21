Главный тренер «Торонто» оценил игру Ильи Самсонова в первом матче серии с «Бостоном»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил игру российского голкипера Ильи Самсонова в первом матче серии с «Бостоном» (1:5). Россиянин пропустил четыре шайбы и отразил 19 бросков по воротам.

«Я бы отнёс каждую из пропущенных шайб с его точки зрения к разряду хороших. Я не стану винить его в этих голах.

Мы совершили несколько ошибок по ходу матча. У нас были хорошие шансы, но мы их не реализовали. Но мы допустили слишком много ошибок, недисциплинированных удалений и неосторожно обращались с клюшками, получая глупые штрафы. Подобные вещи недопустимы», — приводит слова Кифа пресс-служба клуба.

Самсонов пропустил 15 шайб за последних три матча. Следующий матч серии пройдёт в Бостоне в ночь на 23 апреля.