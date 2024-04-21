Главный тренер «Торонто» оценил игру Ильи Самсонова в первом матче серии с «Бостоном»
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил игру российского голкипера Ильи Самсонова в первом матче серии с «Бостоном» (1:5). Россиянин пропустил четыре шайбы и отразил 19 бросков по воротам.
«Я бы отнёс каждую из пропущенных шайб с его точки зрения к разряду хороших. Я не стану винить его в этих голах.
Мы совершили несколько ошибок по ходу матча. У нас были хорошие шансы, но мы их не реализовали. Но мы допустили слишком много ошибок, недисциплинированных удалений и неосторожно обращались с клюшками, получая глупые штрафы. Подобные вещи недопустимы», — приводит слова Кифа пресс-служба клуба.
Самсонов пропустил 15 шайб за последних три матча. Следующий матч серии пройдёт в Бостоне в ночь на 23 апреля.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Бичер (Боквист, Марун) – 02:26 (5x5) 2:0 Карло (Дебраск, Линдхольм) – 25:47 (5x5) 3:0 Дебраск (Макэвой, Маршан) – 35:02 (5x4) 4:0 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 37:34 (5x4) 4:1 Кемпф (Ривз, Дьюар) – 41:39 (5x5) 5:1 Фредерик (Пастрняк) – 57:52 (en)
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