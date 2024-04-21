Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торонто» оценил игру Ильи Самсонова в первом матче серии с «Бостоном»

Главный тренер «Торонто» оценил игру Ильи Самсонова в первом матче серии с «Бостоном»
Комментарии

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф оценил игру российского голкипера Ильи Самсонова в первом матче серии с «Бостоном» (1:5). Россиянин пропустил четыре шайбы и отразил 19 бросков по воротам.

«Я бы отнёс каждую из пропущенных шайб с его точки зрения к разряду хороших. Я не стану винить его в этих голах.

Мы совершили несколько ошибок по ходу матча. У нас были хорошие шансы, но мы их не реализовали. Но мы допустили слишком много ошибок, недисциплинированных удалений и неосторожно обращались с клюшками, получая глупые штрафы. Подобные вещи недопустимы», — приводит слова Кифа пресс-служба клуба.

Самсонов пропустил 15 шайб за последних три матча. Следующий матч серии пройдёт в Бостоне в ночь на 23 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Бичер (Боквист, Марун) – 02:26 (5x5)     2:0 Карло (Дебраск, Линдхольм) – 25:47 (5x5)     3:0 Дебраск (Макэвой, Маршан) – 35:02 (5x4)     4:0 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 37:34 (5x4)     4:1 Кемпф (Ривз, Дьюар) – 41:39 (5x5)     5:1 Фредерик (Пастрняк) – 57:52 (en)    
Материалы по теме
Драма Мэттьюса! Не забил в пустые, а в следующей атаке «Торонто» пропустил победную шайбу
Видео
Драма Мэттьюса! Не забил в пустые, а в следующей атаке «Торонто» пропустил победную шайбу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android