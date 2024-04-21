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«Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с российским нападающим Александром Барабановым

«Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с российским нападающим Александром Барабановым
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«Сан-Хосе» не будет продлевать контракт с российским нападающим Александром Барабановым. Об этом сообщил генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир. Также новые контракты не будут предложены нападающим Майку Хоффману и Кевину Лабанку.

29-летний Барабанов сильно сдал в результативности по сравнению с прошлым сезоном. Российский нападающий в прошедшем регулярном сезоне провёл 46 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-24». В прошлом сезоне-2022/2023 Барабанов набрал рекордные для себя 47 (15+32) очков в 68 матчах.

Всего в НХЛ Барабанов провёл 206 матчей, в которых набрал 107 очков — забросил 32 шайбы и отдал 75 результативных передач.

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