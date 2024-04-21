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Кубок Гагарина — 2024 стал самым посещаемым в истории плей-офф КХЛ

Кубок Гагарина — 2024 стал самым посещаемым в истории плей-офф КХЛ
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Общая посещаемость матчей текущего плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стала рекордной для розыгрышей Кубка Гагарина. На данный момент их посетило 736 179 зрителей. Предыдущее лучшее достижение (729 876 зрителей) было установлено в прошлом сезоне.

В данный момент проходит финальная серия Кубка Гагарина — 2024, в которой борются «Металлург» и «Локомотив». В данный момент команда Андрея Разина ведёт в серии со счётом 2-0.

Для «Магнитки» это пятый раз, когда клуб играет в решающем раунде плей-офф КХЛ. «Локомотив» вышел в финал второй раз в истории.

Напомним, третий и четвёртый матчи соперников состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.

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