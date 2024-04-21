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Голкипер «Металлурга» Набоков установил новый рекорд финальных серий Кубка Гагарина

Голкипер «Металлурга» Набоков установил новый рекорд финальных серий Кубка Гагарина
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Вчера, 20 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоялся второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Локомотивом». Победу со счётом 1:0 одержала команда хозяев.

Вратарь «Магнитки» Илья Набоков в возрасте 21 года 24 дней провёл свой первый «сухой» матч в финале Кубка Гагарина и стал самым молодым голкипером в истории лиги, который сумел сделать это.

Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину — 23 года, 8 месяцев, 11 дней. Он был установлен в 2019 году, когда вратарь выступал в составе ЦСКА.

Таким образом, Набоков опередил Сорокина на 2,5 года.

Всего в нынешнем плей-офф на счету голкипера «Металлурга» четыре игры «на ноль».

Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу магнитогорцев.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости остальные встречи будут проведены 26, 28 и 30 апреля.

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